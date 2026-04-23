Od sada zabranjena prodaja e-cigareta maloletnicima, svi trgovinski lanci moraju javno da objavljuju pune cenovnike

Skupština Srbije usvojila je set trgovinskih zakona koji donose veću zaštitu potrošača, uključujući zabranu prodaje elektronskih cigareta i drugih nikotinskih proizvoda maloletnicima, dok se obaveze onlajn platformi izjednačavaju sa obavezama trgovaca i uvodi veća transparentnost cena.

Trgovci će biti u obavezi da pri svakoj promeni cene ažuriraju cenovnik u realnom vremenu, tako da podaci uvek odgovaraju stvarnim, trenutnim cenama u prodavnici i onlajn prodaji, kako bi potrošači bili tačno i pravovremeno informisani. Trgovinski lanci će biti u obavezi da na svojoj internet stranici, kao i na svom nalogu na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, objavljuju cenovnik proizvoda na dnevnom nivou. Nova zakonska rešenja odnose se, pored ostalog, i na