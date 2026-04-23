Počeli zvanični razgovori misije MMF-a i delegacije Srbije

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da su danas počeli zvanični razgovori predstavnika Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Delegaciju Srbije predvodi guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, a u razgovorima je učestvovao i ministar finansija Siniša Mali, kao i predstavnik Ministarstva privrede, prenosi Beta. Misija MMF-a, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu do 5. maja. Razgovori se održavaju povodom trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog aktuelnim Instrumentom za koordinaciju politike, koji je MMF odobrio Srbiji 9. decembra 2024. Tokom razgovora biće