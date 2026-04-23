Ambasador Agron Bajrami novi glavni pregovarač Kosova u dijalogu sa Srbijom

Nova pre 13 minuta
Premijer Kosova Aljbin Kurti imenovao je diplomatu Agrona Bajramija za glavnog pregovarača Prištine u tehničkom dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, saopšteno je danas.

Bajrami će i dalje biti ambasador Kosova u Belgiji, uz funkciju glavnog pregovarača, koju je za vreme prethodne Kurtijeve vlade obavljao Besnik Bisljimi. Pre imenovanja za ambasadora u Begiji, 58-godišnji Bajrami je bio glavni i odgovorni urednik lista Koha ditore i jedan od najpoznatijih političkih analitičara na Kosovu.
Otvori na nova.rs

Ključne reči

KosovoBelgijaAljbin KurtiPriština

Najnovije vesti »

