Bizarna povreda Jamala uz gol za pobedu i Barselonin korak ka tituli - Atletiko doživeo četvrti poraz u nizu

Fudbaleri Barselone pobedili su na svom terenu Seltu iz Viga sa 1:0, u utakmici 33. kola španske Primere.

U 39. minutu Joel Lago, fudbaler Selte, oborio je Lamina Jamala u svom kaznenom prostoru, nakon čega je sudija pokazao na penal za katalonski tim. Jamal je minut kasnije bio precizan sa bele tačke, ali je odmah nakon toga pao na teren držeći se za zadnji deo desne noge. Ponajbolji fudbaler Barselone i sveta je ubrzo zbog toga zamenjen, a meč je bio prekinut na 15-ak minuta, pošto je jedan navijač Selte na tribinama doživeo srčani zastoj. Nakon uspešne medicinske