Bogoljub Karić: Mi smo za ranije izbore - time bi se zaustavile tenzije u društvu

Osnivač stranke Pokret snaga Srbije - BK Bogoljub Karić danas je, nakon konsultacija sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, izjavio je da je ta stranka za ranije raspisivanje parlamentarnih izbora, ocenivši da bi se time zaustavile tenzije koje postoje u društvu.

Karić je novinarima rekao da je nakon toga potrebno okrenuti se onome što je važno za građane, a to su investicije, i da investitori vide da im je Srbija "apsolutno jedina i najkvalitetnija" država za ekonomski razvoj. "Imamo dinamičan razvoj za koji treba da se trudimo, borimo i nastavimo, a to možemo samo u miru. Podeljena Srbija nikome nije dobra. Ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani i zato nam trebaju izbori - da pobede najbolji i da posle toga nemamo dve