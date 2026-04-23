Prvi veliki udarac za Svetsko prvenstvo: Jedna od najvećih zvezda planete strepi, prvak Evrope bi bio potpuno drugi tim

Situacija oko Lamina Jamala ozbiljno je zabrinula Barselonu, ali i čitavu Španiju. Prve informacije nakon povrede ne ulivaju previše optimizma, a sve su glasnije i bojazni od težeg scenarija.

Mladi fudbaler se povredio odmah nakon što je realizovao penal protiv Selte – u nastavku akcije uhvatio se za zadnju ložu i srušio na teren, pa je uz vidne bolove morao da napusti igru. Prema pisanju španskih medija, uključujući „Kope“ i „Mundo Deportivo“, postoji sumnja na pucanje mišića, ali se još čekaju detaljni pregledi koji će dati konačnu dijagnozu. Moguće odsustvo sa Svetskog prvenstva Ukoliko se potvrdi ozbiljnija povreda, posledice bi mogle biti velike. U