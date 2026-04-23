Đedović Handanovićeva: Očekujem da do kraja nedelje budemo na korak od dogovora s MOL-om

Srbija povećala kapacitete obnovljivih izvora energije na 1.232 megavata

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su održani sastanci sa operativnim i pravnim timovima MOL-a u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u i da je zatvoren određen broj pitanja i izrazila očekivanje da će do kraja ove nedelje biti usaglašeno 90 odsto stavova. Đedović Handanovićeva je istakla da je važno da se nastavljaju razgovori sa MOL-om i podsetila da je u subotu imala sastanak i sa izvršnim direktorom MOL grupe