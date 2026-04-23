Dušan Lajović u drugom kolu Mastersa u Madridu

Treći trijumf Lajovića u šestom međusobnom duelu

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Madridu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Italijana Lorenca Sonega 6:3, 7:6 (7:1). Meč je trajao jedan sat i 34 minuta. Sonego je 62. teniser sveta, dok se Lajović nalazi na 138. mestu ATP liste. Ovo je bio šesti međusobni duel italijanskog i srpskog tenisera, a treći trijumf Lajovića, koji će u drugom kolu igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša. Srpski teniser je plasman u glavni žreb izborio