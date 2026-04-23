Gildžes-Aleksander najbolji u „klač“ završnicama NBA sezone

Šej Gildžes-Aleksander postigao 175 poena u neizvesnim završnicama i osvojio prestižno priznanje

Košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander proglašen je za najboljeg igrača u neizvesnim završnicama "klač" ove sezone u NBA ligi, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja. Kako se navodi, Gildžes-Aleksander je postigao 175 poena u neizvesnim završnicama. "Ova nagrada mi mnogo znači. Da biste dobili ovu nagradu, morate da pomognete svom timu da pobeđuje, a ja više od svega želim da stalno dobijam utakmice", rekao je Gildžes-Aleksander. Iza kanadskog košarkaša