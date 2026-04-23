Japan i Saudijska Arabija zaobilaze Ormuz, imaju novu rutu za prevoz nafte

Ruta koja zaobilazi Ormuski moreuz

Japanska premijerka Sanae Takaiči i saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman danas su se u telefonskom razgovoru dogovorili o saradnji na transportu sirove nafte za Japan preko Crvenog mora, što je ruta koja zaobilazi Ormuski moreuz, izjavio je izvor iz japanske vlade. Takaičijeva i Bin Salman takođe su potvrdili svoju posvećenost koordinaciji napora ka brzoj deeskalaciji tenzija između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, prenosi agencija Kojodo.