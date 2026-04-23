Misija MMF-a započinje zvaničnu posetu Beogradu

Do 5. maja ključni razgovori o ekonomskoj budućnosti

Misija Međunarodnog monetarnog fonda započeće danas zvaničnu posetu Beogradu, a prvi sastanak biće održan u Narodnoj banci Srbije. Plenarni sastanak misije MMF-a i delegacije Republike Srbije, u NBS u Ulici kralja Petra 12, zakazan je za 10 časova, najavljeno je iz NBS. Misija Fonda boraviće u Beogradu do 5. maja zbog trećeg pregleda aranžmana u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (PCI), kada će biti objavljene ažurirane makroekonomske projekcije, prenosi