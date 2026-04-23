Pošta prodaje 88 vozila: javna licitacija 8. maja u Zemunu

Objavljeni detalji i termini razgledanja

Pošte Srbije saopštile su da će 8. maja organizovati javnu prodaju 88 rashodovanih teretnih i putničkih vozila putem javne licitacije koja će se održati u Beogradu. U saopštenju se navodi da će se licitacija održati u Ugrinovačkoj ulici 210B u Zemunu, sa početkom u 10 časova. Transportna sredstva na prodaju su kao grupa od 88 vozila i ne mogu se kupovati pojedinačno. Navode da se teretna i putnička vozila koja su predmet licitacije nalaze na više lokacija na