Predsednica nemačkog Bundestaga žrtva hakerskog napada

Još jedan poslanik CDU bio pogođen napadom

Predsednica nemačkog Bundestaga Julija Klekner bila je meta hakerskog napada na aplikaciju za razmenu poruka „Signal”, javljaju nemački mediji. Prema navodima lista "Špigl", Klekner je među žrtvama nedavne fišing kampanje usmerene na korisnike „Signala”, u okviru šireg talasa sajber napada na evropske političare poslednjih meseci. Navodi se da je bila deo grupnog četa na aplikaciji „Signal” sa članovima izvršnog odbora konzervativne Hrišćansko-demokratske unije