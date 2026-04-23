Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,4158 dinara

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,4158 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 100,0305 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto nego pre mesec dana, a od početka