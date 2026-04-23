Svečano otvoren vidikovac na Kuli Beograd u prisustvu Vučića i Alabara

Najviša tačka u prestonici na 168 metara visine

Na Kuli Beograd, u okviru kompleksa Beograd na vodi, danas je svečano otvoren vidikovac u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i predsednika kompanije „Igl hils" Muhameda Alabara koji su pritiskom na taster spustili zavese čime se otvorio pogled sa 41. sprata na ceo grad. Reč je o najvišoj tački u gradu, smeštenoj na 168 metara visine u okviru kompleksa Beograd na vodi. Specijalni liftovi direktno iz tržnog centra Galerija vodiće posetioce do