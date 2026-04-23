Kragujevac: Ukrao 420.000 dinara iz pekare

Policija u Kragujevcu rasvetlila je tešku krađu i uhapsila M.

M. (1989) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. On se sumnjiči da je, tokom noći između 22. i 23. aprila, provalio u prostorije jedne pekare u Kragujevcu i od radnice ukrao 420.000 dinara, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu. Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog, kao i celokupan iznos novca koji će biti vraćen vlasniku. M. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom