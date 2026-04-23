General Mojsilović: Spremni smo za obavezni vojni rok, pripremljeni su planovi, smeštaj...

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović kazao je da je vojska spremna za vraćanje obaveze služenja vojnog roka i da su uređeni objekti i smeštaj za obuku.

"Pripremljena su normativna dokumenta, planovi obuke, metodički priručnici, uređeni su objekti za smeštaj i obuku, nabavljena je nova oprema koja će dočekati prvu generaciju regruta", izjavio je on za "Večernje novosti". Dodao je da se ubrzano radi na pripremi centara Ministarstva odbrane koji će vršiti evidenciju i regrutaciju, kao i na povećanju kapaciteta za zdravstvenu zaštitu vojnika. "Izrađeni su predlozi zakonskih rešenja i po njihovom usvajanju vrlo brzo