VIDEO Sudar dva voza u Danskoj: Četiri osobe u kritičnom stanju

U sudaru dva voza u Kagerupu, na severoistoku Danske, jutros je povređeno 17 osoba, od kojih su četiri u kritičnom stanju, saopštila je služba za hitne slučajeve Kopenhagena.

"Sve povređene osobe su sa mesta nesreće transportovane kolima hitne pomoći i helikopterom", saopštile su službe hitne pomoći, prenosi nacionalna televizija Nyheder. Policija regiona Severni Zeland je saopštila da se "dogodila velika železnička nesreća", i da je veliki broj spasilačkih ekipa na licu mesta. Sudar dva voza se dogodio na železničkoj pruzi između Hileroda i Kagerupa kod Isterodvejena. Deonica pruge između Isterodvejena i Kagerupa je zatvorena.