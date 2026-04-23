Fifa ne planira da fudbalska reprezentacija Italije zameni Iran na Svetskom prvenstvu
RTS pre 27 minuta
Međunarodna fudbalska federacija ne planira da reprezentacija Italije zameni selekciju Irana na Svetskom prvenstvu, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u Meksiku, SAD i Kanadi, preneo je izvor za Bi-Bi-Si.
Britanski mediji navode da je učešće reprezentacije Irana na Mundijalu neizvesno zbog rata sa SAD i Izraelom. Paolo Zampoli, koji je specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), izjavio je za Fajnenšel tajms da je Trampu i predsedniku Fife Đaniju Infantinu predložio da reprezentaciju Italije zameni Iran na Mundijalu. "Ja sam poreklom Italijan i bio bi san videti 'azure' na turniru koji organizuje SAD. Sa četiri titule, imaju pedigre da