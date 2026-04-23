Obećano ispunjeno: Nafta stigla u Mađarsku i Slovačku, Ukrajini zajam, Rusiji sankcije

Rat u Ukrajini – 1.520. dan. Ruska nafta ponovo stiže preko naftovoda "Družba" u Mađarsku i Slovačku. Evropska unija je formalno odobrila obećani zajam od 90 milijardi evra Ukrajini, kao i novi paket sankcija protiv Rusije. Obećano, ispunjeno, poručio je predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta.

Kremlj: Jedan krak Severnog toka spreman za upotrebu, Evropa sama blokira gas Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je jedan krak gasovoda "Severni tok" spreman za isporuke, a da je drugi oštećen, ali da "Evropa sama blokira gas". "Kako da govorimo o perspektivama obnove isporuka preko ‘Severnog toka’, ako su Evropljani to zabranili", upitao je Peskov, preneo je Sputnjik. Na gasovodima "Severni tok" i "Severni tok 2" u septembru 2022. godine dogodile su se