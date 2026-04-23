Pogođena stambena zgrada u Dnjepru, ima poginulih i ranjenih; Ukrajina napala rusku Samarsku oblast

Rat u Ukrajini – 1.520. dan. Iščekuje se prvi tranzit sirove nafte ka Evropi kroz ukrajinski deo naftovoda "Družba". Dve osobe su poginule, a devet je ranjeno u ruskom napadu na grad Dnjepar, dok je u ukrajinskom udaru dronovima na Samarsku oblast život izgubila jedna osoba.

Dve osobe poginule, desetoro ranjenih u ruskom udaru na Dnjepar Broj povređenih u ruskom udaru na stambenu zgradu u Dnjepru povećan je na deset. Dve osobe su izgubile život, objavio je šef OVA, Aleksandar Ganža. "Oštećena je trinaestospratna zgrada, prodavnica, automobil, administrativna zgrada i zgrada koja nije bila u upotrebi", rekao je Ganža. (Ukrinform) Opširnije Kraće Ukrajina dronovima napala rusku Samarsku oblast U napadu ukrajinskog drona na industrijske