Vandalizam nad pravoslavnom crkvom u Zagrebu, priveden osumnjičeni

U Zagrebu je tokom noći gađana i uništavana pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg, koja se nalazi na Cvetnom trgu u hrvatskom glavnom gradu. Počinilac je bacajući stolice i druge predmete na vrata crkve, kapiju i u dvorište razbio vitraž star sto godina. Osumnjičeni za vandalizam je uhapšen. Milorad Pupovac kaže da ga ne čudi ovakav incident jer pojedini desni mediji organizuju kampanju protiv SPC.

Zagrebačka policija potvrdila je za hrvatski portal Dnevnik da je jedan muškarac uhapšen zbog vandalizma nad pravoslavnom crkvom na Cvetnom trgu. Osumnjičeni je tokom noći bacao stolice i druge stvari iz obližnjih kafića na vrata crkve, ogradu i u dvorište. "Na crkvi je razbijen jedan vitraž star oko stotinu godina te razbacane stolice oko ulaza u crkvu", rekao je arhijerejski namesnik zagrebački protojerej-stavrofor Duško Spasojević. Policija je obezbedila mesto