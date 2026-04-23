BLISKOISTOČNI SUKOB - Bela kuća: SAD imaju uvid ko u Iranu odlučuje o sporazumu; Iran ima veće vojne kapacitete nego što tvrdi Pentagon

VAŠINGTON - Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da američka administracija veruje da zna ko u Iranu donosi konačne odluke o mogućem sporazumu za okončanje rata, uprkos uočenim unutrašnjim podelama u iranskom rukovodstvu.

Odgovarajući na pitanje CNN-a, Livit je rekla da Bela kuća i obaveštajna zajednica "svakako imaju dobar uvid" u to ko je krajnji donosilac odluka. "Međutim, želimo da vidimo jedinstven odgovor i jedinstven predlog", dodala je ona, odbijajući da precizira o kojoj osobi je reč, uz napomenu da će detalje izneti obaveštajne službe i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Prema ranijim navodima CNN-a, pregovore otežava neizvesnost u vezi sa ulogom novog