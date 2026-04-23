Italija: Uhapšen osumnjičeni za ratne zločine u ratovima na području bivše Jugoslavije

RIM - Italijanska granična policija uhapsila je u italijanskoj luci Čivitavekija srpsko-hrvatskog državljanina osumnjičenog za ratne zločine iz perioda ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Kako prenosi italijanska "Republika", 58-godišnji Milan B. radio je pod lažnim imenom kao čuvar na kruzeru kompanije MSC. Navodno, uhapšen je u mašinskoj sobi na kruzeru, gde se zaključao kada je video da ga pripadnici granične policije traže na brodu. Lociran je i uhapšen nakon tri sata, a sada je u pritvoru u luci Čivitavekija. Za njim je bila raspisana međunarodna poternica, a i Srbija i Hrvatska traže njegovo izručenje.