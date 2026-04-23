Policija u Novom Sadu uhapsila muškarca kod kog je pronašla 7 kilograma amfetamina

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
NOVI SAD - Policija u Novom Sadu uhapsila je P. S. (46) kada je pretresom stana koji on koristi pronašla i zaplenila oko sedam kilograma amfetamina, vagu za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Novi Sad, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Ekonomija, najnovije vesti »

