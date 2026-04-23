Pre 27 godina NATO bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 zaposlenih

BEOGRAD - Pre 27 godina, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu Radio-televizije Srbije i ubio šesnaestoro radnika. U dva sata i šest minuta – kod spomenika "Zašto" u Tašmajdanskom parku – održan je pomen stradalim radnicima RTS-a. Poštu su im odali članovi porodica, rukovodstvo i kolege iz RTS-a, kao i predstavnici novinarskih udruženja i Vlade Srbije.

Živote su izgubile kolege koje su tada bile na svom radnom mestu: Jelica Munitlak – šminker, Ksenija Banković – video-mikser, Darko Stoimenovski – tehničar u razmeni, Nebojša Stojanović – tehničar u masteru, Dragorad Dragojević – radnik obezbeđenja, Dragan Tasić – električar, Aleksandar Deletić – kamerman, Slaviša Stevanović – realizator, Siniša Medić – dizajner programa, Ivan Stukalo – realizator, Dejan Marković – radnik obezbeđenja, Milan Joksimović – radnik