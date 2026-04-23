Turska zabranila deci mlađoj od 15 godina da pristupaju društvenim mrežama

ANKARA - Turski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje korišćenje društvenih mreža mlađima od 15 godina.

Prema toj odluci, osobe mlađe od 15 godina neće moći da otvore profile na društvenim mrežama, a digitalne platforme moraće da implementiraju sisteme za proveru starosti. Društvene mreže moraće da obezbede jasne, razumljive i jednostavne alate za roditeljski nadzor, objavio je TRT Haber. Alati za roditeljski nadzor obuhvatiće mehanizme za kontrolu podešavanja naloga, podvrgavanje transakcija zasnovanih na naknadama, kao što su kupovine, iznajmljivanje i plaćena