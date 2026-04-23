U Skupštini Srbije dan za glasanje, usvojeni Zakon o zaštiti potrošača, izmene Zakona o trgovini...

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije usvoji su danas Zakon o zaštiti potrošača u celosti, koji je predložila Vlada Srbije. Za je glasalo 141 poslanik od 169 prisutnih.

Jedna od novina jeste da će trgovci biti u obavezi da pri svakoj promeni cene ažuriraju cenovnik u realnom vremenu, tako da podaci uvek odgovaraju stvarnim, trenutnim cenama u prodavnici i onlajn prodaji, kako bi potrošači bili tačno i pravovremeno informisani. To znači da će trgovinski lanci biti u obavezi da na svojoj internet stranici, kao i na svom nalogu na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, objavljuju cenovnik proizvoda na dnevnom nivou. Nova zakonska