Voša časti navijače: Besplatan ulaz na meču protiv Železničara

NOVI SAD - Fudbalski klub Vojvodina saopštio je danas da će biti besplatan ulaz za sve navijače na meču trećeg kola plej-ofa Superlige Srbije protiv Železničara iz Pančeva.

"Fudbalski klub Vojvodina poziva svoje navijače da u što većem broju podrže tim u novom važnom okršaju u borbi za drugo mesto. Fudbaleri 'stare dame' u nedelju ponovo igraju na svom 'Karađorđu'. Sada u goste dolazi još jedan direktan rival - Železničar, a Voša poziva navijače da budu 12. igrač za ekipu Miroslava Tanjge", objavljeno je na zvaničnom sajtu novosadskog kluba. "Uprava kluba odlučila je da ulaz na ovaj meč bude slobodan i poziva svoje navijače da budu