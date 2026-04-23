FK Vojvodina: Besplatan ulaz na meč protiv Železničara

Fudbalski klub Vojvodina saopštio je danas da će ulaz na predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Železničara iz Pančeva biti besplatan.

Vojvodina će u nedelju od 20 časova u Novom Sadu dočekati Železničar, u utakmici 33. kola Super lige Srbije. Klub iz Novog Sada je treći na tabeli plej-ofa sa 63 boda, dva manje od drugoplasiranog Partizana i 16 manje od prvoplasirane Crvene zvezde – dva kluba koja će se takođe sastati u okviru 33. kola, dok je Železničar četvrti sa 52 boda. „Fudbalski klub Vojvodina poziva svoje navijače da u što većem broju podrže tim u novom važnom okršaju u borbi za drugo