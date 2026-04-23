Vremenska prognoza za petak, 24. april: Sunčano i toplo

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od dva do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna oko 19 stepeni. Do kraja ove i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila,