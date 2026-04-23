Kragujevačka "suša" još traje, nula u Lučanima - TSC uzeo velike bodove u Subotici

Odigrana su poslednja dva meča 32. kola Super lige Srbije, odnosno drugog kola plej-auta, a postignuti su sledeći rezultati: Mladost Lučani - Radnički Kragujevac 0:0 i Spartak - TSC 1:4.

U Lučanima meč za zaborav i ukoliko oba tima ovako nastave, ne piše im se dobro u grčevitoj borbi za opstanak koju vode svi u ovoj grupi, osim Spartaka i Napretka, koji su već ispali. Kragujevčanima, za sada, ne pomaže ni najnoviji trener Slavko Matić, upisali su 11. uzastopnu utakmicu bez ligaške pobede i sada im već "gori pod nogama" sa 38 bodova. Imali su više od igre, nije da nisu pokušavali i trudili se prema napred, ali su bili i previše "jalovi" u završnici