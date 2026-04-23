Počela isporuka nafte preko nafotovoda „Družba“ u Slovačku

Slovačka je od protekle noći počela da prima sirovu naftu preko naftovoda „Družba“, saopštila je ministarka ekonomije te zemlje Denisa Sakova.

Sakova je u sredu objavila da se očekuje da će se isporuke nafte iz Rusije Slovačkoj preko naftovoda „Družba“ nastaviti u četvrtak ujutru. Podsetimo, Ukrajina je 27. januara obustavila tranzit ruske nafte naftovodom „Družba“ preko svoje teritorije ka Slovačkoj i Mađarskoj, pozivajući se na oštećenja na cevovodu. Slovačke vlasti, međutim, tvrdile su da je naftovod ispravan i da je obustava isporuka politička odluka Kijeva, čiji je cilj, kako navode, ucena.