Barselona jača od Zvezdinog rivala iz Evrope: Navijače zabrinula povreda Jamala, ali i drama na tribinama

Fudbaleri Barselone savladali su Seltu Vigo minimalnim rezultatom 1:0 i time su napravili napravili veliki korak ka osvajanju titule u španskoj La Ligi.

Katalonci sada ponovo imaju devet bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala Real Madrid, pet kola pre kraja prvenstva. Ipak, pobeda je ostala u senci povrede Lamina Jamala. Posle bolne eliminacije iz četvrtfinala Lige šampiona od Atletiko Madrida, Barselona je uspela da se vrati na pobednički kolosek, ali ne bez problema. Duel protiv Selte nije doneo mnogo lepote u igri, a odlučen je u 40. minutu. Upravo tada je Lamin Jamal izborio jedanaesterac, a potom ga i