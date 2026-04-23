Zvezda Evrolige besna zbog odluke takmičenja, nije mogao da ćuti zbog nepravde

Najbolji defanzivac Evrolige za prošlu sezonu je Alfa Dijalo, objavljeno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaš Monaka je dobio priznanje, i pored defanzivnog rejtinga Nikola Melija iz Fenerbahčea. "BasketNjuz" se bavio tom temom, objavivši da je Meli završio na drugom mestu. - Nikolo Meli je završio na drugom mestu u glasanju za najboljeg odbrambenog igrača. Imao je najbolji odbrambeni uticaj u Fenerbahčeu, dozvoljavajući 13,6 manje poena na 100 poseda dok je bio na parketu. Fenerbahče ima najbolji odbrambeni rejting u EL, prema naprednim statistikama BasketNjuza -