Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Foto: AP Photo/Alex Brandon Međutim... Usledio je šok. Paolo Zampoli, italijansko-američki biznismen, društvena ličnost, nekadašnji agent za modeling i, ništa manje interesantno, čovek za koga se tvrdi da je upoznao Trampa sa Melanijom, sada nosi i titulu specijalnog izaslanika američkog predsednika za „globalna partnerstva". U toj ulozi, Zampoli je obratio se predsedniku FIFA Đaniju Infantinu, a potom i samom Trampu, sa idejom koju je opisao kao „san": da Iran na