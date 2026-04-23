NOVI evropski zajam Ukrajini od 90 milijardi evra predstavljaće dodatni teret za obične građane Evropske unije, i predstavlja korak ka konačnom gubitku suvereniteta evropskih prestonica, izjavio je danas sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP Ambasadori EU su juče odobrili zajam od 90 milijardi evra Ukrajini, i 20. paket sankcija protiv Rusije. - Pomenuti troškovi finansiranja kijevskog režima predstavljaće još jedan teret za obične Evropljane, koji se već suočavaju sa značajnim smanjenjem penzionih i socijalnih programa. Dug EU već prelazi 15 biliona evra - rekao je Šojgu u pisanoj izjavi, prenosi RIA novosti. On je naglasio da će obični građani