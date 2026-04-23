Sudar vozova u Danskoj, povređeno 17 osoba – četiri u kritičnom stanju

Vreme pre 2 sata
Nesreća se dogodila oko oko 40 kilometara severno od Kopenhagena

Dva voza sudarila su se u Danskoj u četvrtak ujutro, a u nesreći, koju je policija označila kao „veliki incident“, povređeno je 17 osoba, od kojih su četiri u kritičnom stanju. Nesreća se dogodila oko 6.30 sati oko 40 kilometara severno od Kopenhagena, piše AP. Svi su evakuisani iz vozova, saopštila je policija. „Radi se o dva lokalna voza koja su se sudarila direktno jedan s drugim“, rekao je portparol vatrogasne službe šireg područja Kopenhagena za Rojters.
