Er Srbija diže cene karata: Evo koliko poskupljuju letovi

Skok cena kerozina na globalnom tržištu direktno će se odraziti na cene avio-karata Er Srbija (Air Serbia, JU), potvrdio je komercijalni i strateški direktor kompanije Boško Rupić za novinsku agenciju Tanjug.

Ipak, putnici koji su karte već rezervisali mogu biti mirni – neće ih sačekati nikakvo naknadno plaćanje. "Postoje doplate na ime goriva (tzv. fuel surcharge, op. aut), ali oni koji su već kupili karte neće doplaćivati. Imamo više od milion prodatih karata za ovu godinu, savetujemo da se koriste promocije, kupite karte na vreme da izbegnete dodatne troškove", rekao je Rupić. Kada je reč o visini dopunskih naknada, Rupić je precizirao da se za povratna putovanja u