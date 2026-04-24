Zatreslo se tlo na Kritu; Zabeležen i drugi jak potres

Grčko ostrvo Krit danas je pogodio i drugi zemljotres, ovog puta jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od pet kilometara i udaljen 108 kilometara od Irakliona. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je trajao oko deset sekundi, a osetile su ga i životinje Zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je rano jutros Krit oko 06.20. Epicentar zemljotresa bio je u morskom