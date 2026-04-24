Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

Pripadnik američkih specijalnih snaga, umešan u vojnu operaciju u kojoj je zarobljen bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro, uhapšen je nakon što se kladio na uspeh akcije, koristeći poverljive informacije koje je imao.

Ministarstvo pravde SAD optužilo je Ganona Kena Van Dajka nakon što je trgovao na Polimarketu, kriptoplatformi, na osnovu poverljivih informacija.

„To je jasna insajderska trgovina i nezakonita je prema saveznom zakonu“, rekli su zvaničnici Ministarstva pravde.

Van Dajk, aktivni američki vojnik stacioniran u Fort Bragu u Severnoj Karolini, odklađenja je zaradio više od 409.000 dolara.

Američke snage su zarobile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores u Karakasu u brzoj noćnoj akciji 3. ​​januara i odvele ih u Njujork, gde im se sudi po raznim krivičnim delima u vezi sa oružjem i trogvinom drogom, što oni kategorički negiraju.

Van Dajk se navodno kladio na vreme i ishod operacije, poznate kao „Apsolutna rešenost“, kako bi zaradio, saopštilo je američko Ministarstvo pravde 23. aprila.

Tvrde da je Van Dajk otvorio nalog na Polimarketu oko 26. decembra 2025. godine i počeo da trguje u vezi sa akcijom protiv Madura i tržištima povezanim sa Venecuelom.

Optužen je da je, zahvaljujući poverljivim informacijama o predstojećoj vojnoj operaciji u Venecuelu, uložio više od 33.000 dolara, a mnogostruko više je zaradio.

„Kada smo identifikovali korisnika koji trguje poverljivim vladinim informacijama, prijavili smo slučaj Ministarstvu pravde i sarađivali u istrazi“, objavila je kompanija Polimarket.

„Ne tolerišemo trgovinu insajderskim informacijama. Ovo hapšenje je dokaz da sistem funkcioniše“, dodaje se.

Van Dajk je optužen za nezakonito korišćenje poverljivih vladinih informacija za ličnu korist, krađu tajnih vladinih informacija, prevaru sa robom, prevaru putem elektronskih transakcija i obavljanje nezakonitih monetarnih transakcija, piše u optužnici.

„Našim muškarcima i ženama u uniformi poverene su poverljive informacije kako bi njihovu misiju obavili što bezbednije i efikasnije i zabranjeno im je da koriste ove veoma osetljive informacije za ličnu finansijsku dobit“, rekao je vršilac dužnosti državnog tužioca SAD Tod Blanš.

„Široko rasprostranjen pristup tržištima predviđanja je relativno nova pojava, ali se savezni zakoni koji štite informacije nacionalne bezbednosti potpuno primenjuju“, dodao je.

Američki tužilac Džej Klejton za Južni okrug Njujorka, gde će se slučaj nastaviti, dodao je da tržišta predviđanja „nisu utočište za korišćenje zloupotrebljenih poverljivih ili klasifikovanih informacija za ličnu dobit“.

Zvaničnici Ministarstva pravde rekli su da je Van Dajk kao vojnik potpisao sporazume o neotkrivanju podataka.

Njima se obavezao da „nikada neće otkriti, objaviti ili otkriti pisanjem, rečima, ponašanjem ili na drugi način... bilo kakve klasifikovane ili osetljive informacije“ koje se odnose na vojne operacije".

Savezni tužioci tvrde da je, počev od 8. decembra 2025. do najmanje 6. januara 2026. godine, Van Dajk bio uključen u planiranje i izvršenje operacije „Apsolutna odlučnost“ i da je imao pristup osetljivim, tajnim, poverljivim informacijama o toj operaciji.

Druga vladina komisija podnela je odvojenu tužbu protiv ovog vojnika, optužujući ga za bavljenje insajderskom trgovinom.

'Ceo svet postao kazino': Tramp

Američki predsednik Donald Tramp rekao je novinarima da nije čuo za slučaj ovog vojnika, ali da će to ispitati.

Upitan da li bi tržišta predviđanja mogla da dovedu do insajderske trgovine, odgovorio je da „uopšte nije zadovoljan zbog toga“.

„Čitav svet je, nažalost, postao neka vrsta kazina, i kada pogledate šta se dešava širom sveta, u Evropi i svuda, svi se klade“, rekao je.

„Nikada nisam ljubitelj toga“, dodao je Tramp.

(BBC News, 04.24.2026)