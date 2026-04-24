Aktivistkinja tvrdi da su je u zrenjaninskoj policiji naterali da se skine, opozicija traži ostavke

Dvoje aktivista neformalnih građanskih inicijativa "Zrenjaninski zborovi" i "Bicikl gerila" privedeno je zbog ispisivanja grafita u Zrenjaninu, a kako piše portal Volim Zrenjanin, privedena devojka tvrdi da je u policijskoj stanici "bila prisiljena da skine odeću".

Kako navodi taj medij, aktivisti su privedeni nakon što su ispisali grafit "Studenti pobeđuju", a protiv njih su podnete prekršajne prijave.

Privedena akrtiviskinja je za taj portal ispričala da su ih policajci legitimisali i da ona nije imala ličnu kartu, ali da im je dala sve podatke koje su od nje tražili.

"Uprkos tome, odvedeni smo u policijsku stanicu. U jednom trenutku je ušla žena u civilu koja se nije predstavila. Rekla mi je da se skinem. Skinula sam trenerku, patike i čarape, a onda i donji veš. Naterala me je da čučnem. To mi se nikada u životu nije desilo (...) Ne razumem zašto su me skidali do gole kože. Bila sam zgrožena i ponižena", kazala je aktivistkinja, a preneo portal Volim Zrenjanin.

Po njenim rečima, bila je svesna da je napravila prekršaj, ali joj niko nije rekao da ima pravo da pozove advokata.

Privedeni aktivista kazao je da su ga policajci priveli zbog navodnog drskog ponašanja.

"Kod mene su pronašli šest sprejeva i obične rukavice. Nakon toga smo sprovedeni u policijsku stanicu. Protiv nje je podneta prekršajna prijava zbog neposjedovanja lične karte, a protiv mene zbog drskog i bezobzirnog ponašanja. Kada sam pitao u čemu se to ponašanje ogleda, odgovor je bio da sam pisao grafit na zidu", naveo je aktivista u izjavi za portal.

Deo zrenjaninske opozicije pozvao je načelnika lokalne Policijske uprave Branislava Todorovića da saopšti javnosti zašto su privedeni aktivisti.

"Posebno nas interesuje sramotno ponašanje policijske službenice koja je naterala privedenu devojku da skine čak i donji veš. Ovakvo ponašanje je sramota za policiju, koja mora biti u službi građana, a ne kriminalnog režima", navodi se u zajedničkom saopštenju Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine - Vojvođani, Narodnog pokreta Srbije, Srbija centra i PSG.

Pokret Promene u fokusu (PUF) zatražio je smenu načelnika zrenjaninske Policijske uprave zbog postupanja policajaca prema aktivistima "Zrenjaninskih zborova" i "Bicikl gerile".

"Zastrašujuće je i nedopustivo da se građani privode zbog uklanjanja političkih nalepnica i ispisivanja poruka koje predstavljaju izraz političkog stava. Takvo postupanje predstavlja grubo kršenje ljudskog dostojanstva i zloupotrebu ovlašćenja. Ovo nije pitanje prekršaja, već pitanje zloupotrebe sile i pokušaja zastrašivanja građana koji misle drugačije", piše u saopštenju pokreta.

Zborovi građana grada Zrenjanina: Protest zbog hapšenja dvoje aktivista

Zborovi grada Zrenjanina večeras organizuju protest od 19 časova na Trgu slobode u tom gradu, zbog jučerašnjeg hapšenja dvoje aktivista.

"Ne postoji razlog zašto, moglo je da se desi bilo kome. Ako se pitamo zašto, već su pobedili! Privedeni su jer im se može! Naša saborkinja je pretrpela nasilje, izložena je poniženju najgore vrste" naveli su u pozivu.

Saopštili su da je žena koja nije imala kod sebe ličnu kartu pretrpela represiju "kao da je kriminalac", dok, kako su ocenili, kriminalci "batinaju decu po ulicama".

"Kucaju nam na vrata, ako ne pružimo otpor, nema nikom mira. Svi u odbranu! Znamo zašto se borimo!" naveli su Zborovi.

Dvoje aktivista neformalnih građanskih inicijativa "Zrenjaninski zborovi" i "Bicikl gerila" privedeno je zbog ispisivanja grafira u Zrenjaninu, a kako piše portal Volim Zrenjanin, privedena devojka tvrdi da je u policijskoj stanici "bila prisiljena da skine odeću".

Kako navodi taj medij, aktivisti su privedeni nakon što su ispisali grafit "Studenti pobeđuju", a protiv njih su podnete prekršajne prijave

(Beta, 24.04.2026)