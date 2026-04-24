Jovanović (CLS): Privatni prevoznik Strela na mala vrata preuzima gradski prevoz u Beogradu

Beta pre 4 sati

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da je za sednicu Skupštine grada Beograda koja će biti održana u ponedeljak, u poslednjem trenutku ubačena tačka kojom se, kako je naveo, omogućava privatnim prevoznicima da preuzmu linije gradskog prevoza u samom centru grada.

"Na ovaj način bi se dodatno urušilo gradsko preduzeće GSP Beograd, a privatni prevoznik 'Strela' bi preuzeo nove četiri nove linije javnog prevoza u centru Beograda", istakao je Jovanović u saopštenju.

Dodao je da se CLS protivi "tajkunizaciji" javnog prevoza u Beogradu, uništavanju gradskih preduzeća koja obavljaju javne usluge i rešenjima koja će, kako je naveo, skupo koštati Beograđane.

Jovanović je pozvao sve odbornike, stručne organizacije i sindikate da dignu glas protiv ove odluke kojoj se, prema njegovim rečima, na mala vrata gradski prevoz prestonice predaje u ruke vlasniku Strele Miroslavu Nikoliću.

(Beta, 24.04.2026)

Povezane vesti »

„Likvidacija GSP" ili 3,15 milijardi evra privatnicima za bolji prevoz: Šta piše u predlozima za beogradsku Skupštinu

Nedeljnik pre 15 minuta
Reprezentativni sindikat GSP: "Trolejbuske linije, na kojima saobraća SP Dorćol, i dalje ostaju"

Reprezentativni sindikat GSP: "Trolejbuske linije, na kojima saobraća SP Dorćol, i dalje ostaju"

Blic pre 30 minuta
Reprezentativni sindikat GSP demantovao napise u vezi sa izmenama Odluke o javnom prevozu

Reprezentativni sindikat GSP demantovao napise u vezi sa izmenama Odluke o javnom prevozu

Telegraf pre 35 minuta
Najavljena sednica Skupštine grada Beograda za 27. april: sindikati i udruženja strepe za budućnost GSP-a

Najavljena sednica Skupštine grada Beograda za 27. april: sindikati i udruženja strepe za budućnost GSP-a

Mašina pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GSP

Ekonomija, najnovije vesti »

Cena benzina nepromenjena, dizel skuplji za dva dinara

Insajder pre 54 minuta
Hapšenje zbog nelegalnog vađenja šljunka i peska iz Velike Morave, šteta 200 miliona dinara

Hapšenje zbog nelegalnog vađenja šljunka i peska iz Velike Morave, šteta 200 miliona dinara

N1 Info pre 4 minuta
Prosečne plate na jugu Srbije premašile 80.000 dinara

Prosečne plate na jugu Srbije premašile 80.000 dinara

Nova ekonomija pre 15 minuta
Cene goriva u Srbiji; Dizel skuplji dva dinara, cena benzina nepromenjena

Nova ekonomija pre 20 minuta