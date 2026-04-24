Jovanović (CLS): Privatni prevoznik Strela na mala vrata preuzima gradski prevoz u Beogradu

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da je za sednicu Skupštine grada Beograda koja će biti održana u ponedeljak, u poslednjem trenutku ubačena tačka kojom se, kako je naveo, omogućava privatnim prevoznicima da preuzmu linije gradskog prevoza u samom centru grada.

"Na ovaj način bi se dodatno urušilo gradsko preduzeće GSP Beograd, a privatni prevoznik 'Strela' bi preuzeo nove četiri nove linije javnog prevoza u centru Beograda", istakao je Jovanović u saopštenju.

Dodao je da se CLS protivi "tajkunizaciji" javnog prevoza u Beogradu, uništavanju gradskih preduzeća koja obavljaju javne usluge i rešenjima koja će, kako je naveo, skupo koštati Beograđane.

Jovanović je pozvao sve odbornike, stručne organizacije i sindikate da dignu glas protiv ove odluke kojoj se, prema njegovim rečima, na mala vrata gradski prevoz prestonice predaje u ruke vlasniku Strele Miroslavu Nikoliću.