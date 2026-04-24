Kancelarija za KiM: Presuda za Banjsku politička, osuđenima su pogažena prava

Beta pre 14 minuta

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju je ocenila da su prve presude za sukob u Banjskoj 2023. godine danas donete "pod direktnim političkim pritiskom (premijera Kosova) Aljbina Kurtija" i da je od početka tog procesa vršena "stigmatizacija i kriminalizacija uhapšenih Srba".

Trojici od 45 Srba protiv kojih je kosovsko specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu za Banjsku danas je izrečena prvostepena presuda. Njihova odbrana je najavila žalbe Apelacionom sudu Kosova.

Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić, koji su danas osuđeni na doživotnu kaznu zatvora, kao i Dušan Maksimović koji je osuđen na 30 godina, od hapšenja su unapred proglašeni krivim "čime su im bila pogažena ne samo ljudska, već i sva druga prava".

Kancelarija smatra da su događaji u Banjskoj, kada je pre dve i po godine došlo do sukoba srpskih militanata i Policije Kosova, bili posledica "višegodišnjeg terora režima Aljbina Kurtija nad srpskim narodom na severu Kosova i Metohije u cilju okupacije tog dela pokrajine i proterivanja srpskog stanovništva".

"Militarizacija severa pokrajine, svakodnevno maltretiranje Srba, žena i dece, arbitrarna hapšenja, sprečavanje slobode kretanja, ogoljeno institucionalno i fizičko nasilje nad Srbima, gaženje svih sporazuma, zatiranje svega srpskog na prostoru severa Kosova i Metohije prethodili su ovom tragičnom događaju i to je ono što nikada ne sme da se zaboravi", navodi se u saopštenju koje prenose kosovski mediji.

U saopštenju se navodi da osuđenici nisu teroristi, a da Priština Afrim Bunjakua, policajca koji je poginuo u sukobu, predstavlja kao jedinu žrtvu događaja u Banjskoj, dok je tada "troje Srba planski i brutalno likvidirano".

"Zbog čega niko u Prištini nije odgovarao za direktnu egzekuciju Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića i zašto dve i po godine porodice ni advokati mučki ubijenih Srba nisu dobili nalaze obdukcije iz kojih bi bilo evidentno da su njihovi najmiliji ubijeni iz neposredne blizine? Osim toga, zašto je istražiteljima EULEX-a, kako tvrde, bilo zabranjeno da učestvuju u uviđaju u Banjskoj i zašto nikada nisu objavljeni kompletni video snimci iz drona?", pita Kancelarija u saopštenju.

(Beta, 24.04.2026)

