Mehanizam u Hagu: Odluka o Mladiću na osnovu posebnih okolnosti slučaja i u skladu s pravnim okvirom

Beta pre 3 sata

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) u Hagu saopštio je da će u slučaju generala Ratka Mladića doneti sudsku odluku na osnovu posebnih okolnosti slučaja i u skladu sa pravnim okvirom.

 

"Mehanizam ima dužnost da zaštiti privatnost i poverljivost medicinskih podataka svih osuđenih lica koja služe kazne pod nadzorom Mehanizma. Stoga, Mehanizam nije ovlašćen da raspravlja o zdravstvenom stanju bilo koje osobe pod njegovom nadležnošću, uključujući Ratka Mladića", naveli su u odgovoru dostavljenom Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS) iz ove institucije.

Odbrana ratnog komandanta Vojske RS i haškog osuđenika Ratka Mladića zatražila je da on bude hitno prebačen na lečenje u Srbiju, naglašavajući da mu je zdravlje u haškom pritvoru ozbiljno ugroženo i da mu je potrebna adekvatna medicinska nega koju tamo navodno nema.

Mladića je Haški tribunal osudio na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici i ostalih ratnih zločina protiv čovečenosti tokom rata u BiH.

(Beta, 24.04.2026)

Srpski lekari potvrdili loše stanje Ratka Mladića, oglasio se i ministar: "Ne možete kaznu pretvarati u osvetu"

