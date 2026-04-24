Paunović: Vlast da donese zakon kojim se poništavaju Mrdićevi zakoni i sve pravne posledice

Bivša tužiteljka Jasmina Paunović izjavila je danas da bi posle današnjih preporuka Venecijanske komisije Saveta Evrope vlast u Srbiji morala da donese zakon kojim se poništavaju svi pravosudni zakoni usvojeni na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića i sve pravne posledice tih zakona.

Komentarišući stavove i preporuke Venecijanske komisije, Paunović je agenciji Beta kazala da je ta Komisija potvrdila sve negativnosti na koje je ukazivala stručna javnost u Srbiji pre usvajanja seta pravosudnih zakona 28. januara ove godine.

"Najnovije mišljenje Venecijanske komisije se odnosi na pet izmena i dopuna zakona koji su usvojeni krajem januara u Skupštini Srbije, i to su upravo one preporuke na koje je ukazivala stručna javnost pre izglasavanja tog seta zakona. Takozvani Mrdićevi zakoni zadiru u promenu mnogih ustavnih odredbi, što nije dopušteno. Mrdićevi zakoni derogiraju ceo pravni poredak", kazala je ona.

Po rečima Jasmine Paunović, ti zakoni odstupaju od Ustava i zakona donetih 2022. godine. "Režim je pokušao da porobi pravosudnu vlast, a Venecijanska komisija je preporukama koje su svrstane u devet tačaka, naložila da se tužilaštvu vrati samostalnost, a sudstvu nezavisnost", ocenila je ona.

Venecijanska komisija je taksativno stavila do znanja, dodala je, šta sve nije u redu s pravosudnim zakonima koje su izglasali poslanici SNS-a. "Izveštaj Venecijanski komisije je i pojedinačno i kumulativno veoma kritički.

Ocenjeno je da su svi zakoni koji su usvojeni 28. januara zaobišli transparentnost i stručnu debatu. Sramota je za srpsku vlast što je dozvolila da im stranci ukazuju na ono što je (domaća) stručna javnost ukazala na vreme", istakla je Paunović.

Na pitanje Bete o tome šta bi vlast trebalo da uradi na osnovu preporuka Venecijanske komisije, Paunović je rekla da je neophodno doneti zakon kojim se poništavaju svi tzv. Mrdićevi zakoni. "Vlast bi morala da donese zakone kojima ukida usvojene neustavne pravosudne zakone.

Onako kako su zakoni doneti, takva je ista i povratna procedura jer se zakoni zakonima derogiraju", objasnila je ona. Na pitanje o tome da li će ostati na snazi pravne posledice nastale usvajanjem "Mrdićevih zakona", Paunović je kazala da sve što je proizvelo pravnu posledicu mora se smatrati ništavim.

"Ako su sami zakoni ništavi, onda se i pravne posledice moraju smatrati ništavim. Sve pravne posledice bi trebalo smatrati kao da nikad nisu nastale, jer su posledica sramne zakonske regulative", zaključila je Paunović.

Venecijanska komisija, savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja, objavila je danas hitno mišljenje o izmenama pet zakona Skupštine Srbije koji uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo i dala ključne preporuke za otklanjanje nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

U hitnom mišljenju koje je tražila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, Venecijanska komisija je ocenila da su izmene zakona usvojene 28. januara uticale pre svega na obim hijerarhijske kontrole u okviru javnog tužilaštva, proširile okolnosti u kojima se mogu koristiti privremena imenovanja i reizbori javnih tužilaca i predsednika sudova i izmenile režim privremenog upućivanja javnih tužilaca.

Hitno mišljenje biće podneto Venecijanskoj komisiji radi potvrđivanja na njenoj plenarnoj sednici u Veneciji 12–13. juna.

(Beta, 24.04.2026)