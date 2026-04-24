Povratak srpskih mirovnjaka iz Libana, ministar Gašić ih dočekao na aerodromu u Nišu

Ministar odbrane Bratislav Gašić dočekao je noćas, na Aerodromu "Konstantin Veliki“ u Nišu, pripadnike Vojske Srbije koji su u proteklih osam meseci bili angažovani u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu – UNIFIL.

Reč je o završetku angažovanja sastava Voda za zaštitu snaga iz Sektora "Zapad“, koji je zadužen za neprekidno obezbeđenje snaga angažovanih u operaciji i reagovanje u složenim bezbednosnim uslovima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Gašić je istakao da su njih 30, zajedno sa ostalim pripadnicima kontingenta Vojske Srbije u Libanu u prethodnom periodu, bili angažovani u mirovnoj operaciji u toj zemlji u veoma složenim bezbednosnim uslovima i da je Srbija preuzimajući obavezu angažovanja u operaciji UNIFIL, preuzela i rizike koje taj zadatak nosi.

"Prvi i najveći rizik odnosi se na život i zdravlje naših pripadnika. Zahvaljujući vašem profesionalizmu i izuzetnoj obučenosti i, naravno, Božjoj pomoći u svoju zemlju dolazite na broju, ali sa mnogo više znanja i vojničkog iskustva nego kada ste iz nje otišli. Rukovodstvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije svakodnevno je dobijalo izveštaje o vašem radu i angažovanju. Zajedno sa vašim najmilijima sa zebnjom smo pratili vesti o razvoju bezbednosne situacije u zoni operacije u koju ste upućeni", rekao je Gašić. On je izrazio zadovoljstvo i sreću što ih vidi sve na okupu – žive, zdrave i nasmejane.

Srpskim mirovnjacima poželeo je srećan povratak u domovinu i, u ime predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića i svoje lično, zahvalio im se što su "pred svojim kolegama iz drugih država i Ujedinjenih nacija u celini, osvetlali obraz otadžbine“.

"Vojsku Srbije i našu državu predstavljali ste časno i dostojanstveno. Peti, od ukupno šest mogućih stepena ugroženosti pripadnika misije, predstavlja krajnje pojednostavljenu, ali veoma jasnu sliku bezbednosne situacije u kojoj ste svakodnevno izvršavali dodeljene zadatke. I pored svih izazova i opasnosti, o vašem angažovanju dobijali smo najpovoljnija zapažanja i pohvale", rekao je Gašić.

Ministar je istakao je važnost profesionalnog izvršavanja zadataka iz sve tri misije Vojske Srbije, jer se, kako je rekao, na taj način dodatno učvršćuje poverenje građana u sistem odbrane, ali i jača međunarodni ugled Vojske Srbije i države.

"Sada dolazite sa važnog zadatka koji proističe iz druge misije Vojske Srbije – učešća u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu. Vi ste prethodnih meseci bili i mirotvorci i ambasadori svoje zemlje prenoseći poruku da je naša država posvećena međunarodnoj saradnji, a da je njena vojska ozbiljna i sposobna sila, kadra da izvrši zadatke u složenim okolnostima i multinacionalnom okruženju", rekao je ministar.

Zamenik načelnika Centra za mirovne operacije pukovnik Dragan Ivković rekao je da su pripadnici Vojske Srbije, koji su se noćas vratili, tokom angažovanja u Libanu izvršavali redovne zadatke u zoni operacije u skladu sa mandatom misije i u standardnim operativnim procedurama.{image3}

"Iako se bezbednosno okruženje promenilo u skladu sa aktuelnim dešavanjima u rejonu Bliskog Istoka, svi zadaci koji su dodeljeni našem vodu realizovani su profesionalno i odgovorno uz maksimalno poštovanje svih bezbednosnih procedura i odlične međuljudske odnose. Na taj način naši mirovnjaci su pokazali profesionalnost i odgovornost i još jednom potvrdili da je Vojska Srbije pouzdan, kredibilan i odgovoran partner u međunarodnim odnosima", rekao je pukovnik Ivković.

Kapetan prve klase Đorđe Kričak, komandir Voda za zaštitu snaga, istakao je da mu je bila čast i zadovoljstvo što je komandovao pripadnicima tog voda. Rekao je da je "vod za zaštitu snaga i pored nepovoljne bezbednosne situacije sve zadatke izvršavao profesionalno, odgovorno, časno i pošteno", za šta su dobijali priznanja i pohvale od strane komandanta sektora ”Zapad” i komandanta italijanskog bataljona pod čijom komandom se vod nalazio.

Dočeku su prisustvovali komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković i šef kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, navedeno je u saopštenju.