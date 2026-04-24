SRCE: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

Poslanik i generalni sekretar Srbija centra (SRCE) Stefan Janjić izjavio je večeras da su predlozi izbornih zakona problematični, počev od toga što je predlagač poslanik, a ne Ministarstvo pravde, kao i što su zakazana samo javna slušanja, bez javne rasprave.

"Sporan je i sam sadržaj tih zakona. Da bi se sprečile prave manipulacije, a to je dovođenje birača, pritisak na njih, kupovina glasova, prisustvo nasilnih struktura na samim biračkim mestima na dan glasanja, nije dovoljna samo izmena zakona, već i politička volja i institucionalna spremnost. Ni jedno, ni drugo ne postoji", kazao je Janjić za televiziju Nova.

Poslanik Srpske napredne stranke iz Kragujevca Miroslav Petrašinović podneo je Skupštini Srbije predloge izmena izmena zakona, koji se odnose na: izmene Zakona o izboru predsednika države, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

(Beta, 24.04.2026)