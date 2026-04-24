SRCE: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

Beta pre 54 minuta

Poslanik i generalni sekretar Srbija centra (SRCE) Stefan Janjić izjavio je večeras da su predlozi izbornih zakona problematični, počev od toga što je predlagač poslanik, a ne Ministarstvo pravde, kao i što su zakazana samo javna slušanja, bez javne rasprave.

"Sporan je i sam sadržaj tih zakona. Da bi se sprečile prave manipulacije, a to je dovođenje birača, pritisak na njih, kupovina glasova, prisustvo nasilnih struktura na samim biračkim mestima na dan glasanja, nije dovoljna samo izmena zakona, već i politička volja i institucionalna spremnost. Ni jedno, ni drugo ne postoji", kazao je Janjić za televiziju Nova.

Poslanik Srpske napredne stranke iz Kragujevca Miroslav Petrašinović podneo je Skupštini Srbije predloge izmena izmena zakona, koji se odnose na: izmene Zakona o izboru predsednika države, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

(Beta, 24.04.2026)

Janjić: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

Janjić: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

N1 Info pre 44 minuta
SRCE: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

SRCE: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

Serbian News Media pre 54 minuta
SRCE: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

SRCE: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

Radio sto plus pre 39 minuta
SRCE: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

SRCE: Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

Pravo u centar pre 54 minuta
Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

N1 Info pre 9 sati
Advokat Rodoljub Šabić o promenama izbornih zakona: Dovešće do novih problema

Advokat Rodoljub Šabić o promenama izbornih zakona: Dovešće do novih problema

Danas pre 8 sati
Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

Nedeljnik pre 9 sati
Zelenović u Leskovcu: Studenti će pobediti bez obzira na odluke drugih opozicionih stranaka

Zelenović u Leskovcu: Studenti će pobediti bez obzira na odluke drugih opozicionih stranaka

Danas pre 39 minuta
Janjić (Srbija centar): Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

Janjić (Srbija centar): Predlozi izbornih zakona problematični, ne postoji politička volja da se spreče manipulacije

Danas pre 59 minuta
Mijačić: Banjska pokazala propast Vučićeve politike na Kosovu, rešio je da se više ne bavi tim pitanjem

Mijačić: Banjska pokazala propast Vučićeve politike na Kosovu, rešio je da se više ne bavi tim pitanjem

Danas pre 2 sata
Ko je Miloš Parandilović: Poslanik Novog lica Srbije kome su naprednjaci zapretili da pazi kako prelazi prugu

Ko je Miloš Parandilović: Poslanik Novog lica Srbije kome su naprednjaci zapretili da pazi kako prelazi prugu

Danas pre 3 sata
Vučević (SNS): Nećemo se smiriti dok ne oslobodim Srbe na Kosovu

Vučević (SNS): Nećemo se smiriti dok ne oslobodim Srbe na Kosovu

Danas pre 4 sati