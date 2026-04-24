SSP: Vizuelni pregled 13 mostova u Nišu građane koštao 100.000 evra

Beta pre 34 minuta

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Milošević izjavila je danas da je vizuelni pregled 13 mostova u Nišu građane koštao 100.000 evra, u skladu sa ugovorom između Direkcije za izgradnju grada Niša i firme "Geoput", saopštila je danas ta stranka.

Milošević je navela da je to 7.700 evra po mostu - "da inženjeri izađu na teren, pogledaju stanje mosta i sačine zapisnik".

Kako je ukazala, 7.700 evra po mostu košta da "privatna firma 'subjektivnom' procenom kaže da se Medoševački most samopopravio, da je u boljem stanju nego 2015. godine iako ni ogradu na njemu nisu ofarbali".

"Ili da nam kažu da su ploče na Tvrđavskom mostu betonske, iako svaki Nišlija zna da su kamene. Bez merenja nosivosti, bez ikakvih ispitivanja", navela je Milošević.

Dodala je da o sanaciji mostova nije bilo ni reči jer ta tema ne može ni da dođe na dnevni red, kako je ukazala, od ovako skupih pregleda.

"A mostovi u katastrofalnom stanju. Vrežinski zatvoren, Medoševački pred raspadanjem, Tvrđavski bez završene dilatacije… Direkcija za izgradnju grada Niša raspisuje javne nabavke i mudro ćuti. Nije njihov problem, zatekli su ga", navela je Milošević.

Dodala je da je ugovor između Direkcije za izgradnju grada Niša i firme Geoput istekao, te da je raspisana nova javna nabavka za istu uslugu - sistematski i specijalni pregled mostova.

 

SSP: Samo dve ekipe hitne pomoći brinu o stanovnicima 144 sela u okolini Leskovca
 
Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić kazala je danas da u Leskovcu postoje samo dve ekipe hitne pomoći koje brinu o stanovnicima 144 okolna sela.

Ona je u pisanoj izjavi zamolila predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon njegove najave da će u nedelju obilaziti sela ambulantnim kolima, da ne dolazi u Leskovac.

"Kada Vučić jedna ambulantna kola uzme za sebe, životi 120.000 ljudi zavisiće samo od jedne preostale ekipe. Da li ima barem jedan pristojan čovek u ovom režimu koji sme Vučiću da kaže da vožnja u ambulantnim kolima nije samo neozbiljna, već je uvredljiva, a pre svega opasna za sve kojima bi lekarska pomoć mogla da zatreba u nedelju", kazala je Spirić.

Po njenim rečima, zdravstveni sistem u Srbiji opstaje samo na ogromnom entuzijazmu zdravstvenih radnika.

 

(Beta, 24.04.2026)

