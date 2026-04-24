SSP: Vizuelni pregled 13 mostova u Nišu građane koštao 100.000 evra

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Milošević izjavila je danas da je vizuelni pregled 13 mostova u Nišu građane koštao 100.000 evra, u skladu sa ugovorom između Direkcije za izgradnju grada Niša i firme "Geoput", saopštila je danas ta stranka.

Milošević je navela da je to 7.700 evra po mostu - "da inženjeri izađu na teren, pogledaju stanje mosta i sačine zapisnik".

Kako je ukazala, 7.700 evra po mostu košta da "privatna firma 'subjektivnom' procenom kaže da se Medoševački most samopopravio, da je u boljem stanju nego 2015. godine iako ni ogradu na njemu nisu ofarbali".

"Ili da nam kažu da su ploče na Tvrđavskom mostu betonske, iako svaki Nišlija zna da su kamene. Bez merenja nosivosti, bez ikakvih ispitivanja", navela je Milošević.

Dodala je da o sanaciji mostova nije bilo ni reči jer ta tema ne može ni da dođe na dnevni red, kako je ukazala, od ovako skupih pregleda.

"A mostovi u katastrofalnom stanju. Vrežinski zatvoren, Medoševački pred raspadanjem, Tvrđavski bez završene dilatacije… Direkcija za izgradnju grada Niša raspisuje javne nabavke i mudro ćuti. Nije njihov problem, zatekli su ga", navela je Milošević.

Dodala je da je ugovor između Direkcije za izgradnju grada Niša i firme Geoput istekao, te da je raspisana nova javna nabavka za istu uslugu - sistematski i specijalni pregled mostova.