Dizel 219 dinara uoči Prvog maja: Ovo su nove cene goriva

Od danas litar evrodizela na pumpama u Srbiji košta 219 dinara, a benzin 191 dinar Cena nafte na svetskim berzama je u porastu, sa blagim rastom sirove i Brent nafte Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 219 dinara, a benzin 191 dinar.

Nove cene goriva važiće do sledećeg četvrtka, 30. aprila. U odnosu na prošlu nedelju, dizel je skuplji za dva dinara, dok je cena benzina ostala nepromenjena. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 0,29 odsto na 96,152 dolara, a nafte Brent za 0,52 odsto na 105,620 dolara. U periodu od 10. aprila do 24. aprila 2026. godine, akcize na gorivo će iznositi: U odnosu na prethodno